information fournie par France 24 • 29/05/2024 à 14:31

Dans ce billet Sciences, on vous parle de la révolution des microchimères. Ces cellules échangées entre une mère et son fœtus lors de la grossesse pourraient jouer un rôle essentiel pour la santé, notamment pour protéger et réparer des tissus maternels. Leurs propriétés suscitent l’intérêt des scientifiques et offrent de nouvelles perspectives pour des thérapies cellulaires novatrices.