"La parole ne suffit plus" : Al-Charaa doit devenir un modèle "d’inclusion" pour la Syrie

information fournie par France 24 • 14/03/2025 à 08:04

La commission d'enquête mandatée par la présidence syrienne pour enquêter sur les violences dans l'ouest du pays a affirmé mardi sa détermination à garantir la justice et à prévenir les représailles extrajudiciaires, après la mort de plus de 1.000 civils dans un bastion de l'ex-président Bachar al-Assad. Décryptage avec Adel Bakawan, directeur du Centre français de recherche sur l'Irak (CFRI). chercheur associé à l'Ifri, il est chargé de cours à l'université d'Evry et directeur de recherche à l'université de Soran (Irak).