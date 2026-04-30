La liberté de la presse a atteint son plus bas niveau depuis un quart de siècle dans le monde, alerte jeudi Reporters sans frontières (RSF) dans son classement annuel.
La liberté de la presse au plus bas depuis 25 ans dans le monde, alerte RSF
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