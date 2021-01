France 24 • 28/01/2021 à 07:03

A la Une de la presse, ce jeudi 28 janvier, le bras de fer entre Bruxelles et AstraZeneca, qui se rejettent mutuellement la responsabilité du retard dans la livraison du vaccin contre le Covid-19. La poursuite des manifestations en Tunisie et au Liban, sur fond de crise sociale et d'exaspération face aux restrictions sanitaires. Et le scénario incroyable du Vendée Globe, finalement remporté ce matin par Yannick Bestaven.