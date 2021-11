La foire d’art contemporain africain AKAA explore le temps et son impact

information fournie par France 24 • 15/11/2021 à 17:12

Pour la 6ème édition de l'AKAA ("Also known as Africa"),120 artistes venus des quatre coins du monde et 40 galeries participantes se sont réunis à Paris. Le rendez-vous des passionnés, collectionneurs et professionnels d'art contemporain entièrement dédié au continent africain, a été réfléchi cette année autour de la crise du Covid-19, sous le prisme d’un nouveau rapport au temps. Armelle Dakouo, directrice artistique de l'événement et commissaire d'expositions indépendante, présente cette édition placée sous le signe de la résilience.