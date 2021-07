Partenaire • 09/07/2021 à 15:32

Les entreprises attentives aux aspects sociaux de leurs activités ont toutes les chances d'enregistrer de meilleures performances sur le long terme et de gagner le respect des investisseurs. BNP Paribas Asset Management vous en dit plus sur sa stratégie de croissance inclusive qui se concentre sur les entreprises contribuant à la diversité et à l'intégration et qui promeuvent un modèle économique durable.