France 24 • 08/03/2021 à 13:46

La cérémonie des César doit se tenir dans un contexte épidémique toujours tendu. Elle aura lieu à L'Olympia le 12 mars avec un protocole sanitaire très strict et sans public, alors que les salles de cinéma sont toujours fermées et le secteur au plus mal. Le cinéma français a t-il les moyens de sa résilience ?