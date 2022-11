information fournie par France 24 • 11/11/2022 à 19:22

Faut-il y voir un des effets du dérèglement climatique? Des pluies diluviennes se sont abattues en Polynésie, en Martinique et en Guadeloupe. Inédites par leur durée et leur violence, elle ont provoqué inondations et glissements de terrains.