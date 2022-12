L'Ouganda dépassé par le flux de réfugiés fuyant les violences en RD Congo

information fournie par France 24 • 09/12/2022 à 13:56

Dans l'est de la République démocratique du Congo, les combats entre le groupe armé M23 et l'armée congolaise ont déjà poussé quelque 400 000 personnes sur les routes. Depuis mars, plus de 100 000 civils ont trouvé refuge en Ouganda. Des centaines de familles arrivent chaque semaine dans le pays, qui compte déjà 1,5 million de réfugiés. Les camps ougandais sont saturés, et le gouvernement et l’ONU dépassés. La seule solution : envoyer les nouveaux arrivants à 300 km de la frontière, dans une grande zone d'accueil. Des milliers de Congolais tentent d’y commencer une nouvelle vie mais les conditions y sont précaires. Reportage de notre correspondant dans la région, Clément Di Roma.