information fournie par France 24 • 10/01/2025 à 19:02

Ils ne couvrent que 0,2 % des océans, et pourtant ils abritent plus d’ un quart de la biodiversité marine. Les récifs coralliens sont parmi les écosystèmes les plus vitaux de la planète. Mais la communauté scientifique alerte sur leur disparition complète d’ici 10 ans à moins que nous ralentissions le rythme du dérèglement climatique. À Monaco, une équipe de scientifiques a lancé un projet de collecte et de préservation des espèces de coraux avant qu'il ne soit trop tard.