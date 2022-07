information fournie par France 24 • 08/07/2022 à 18:26

Aux États-Unis, la Cour suprême a réalisé une volte-face historique et mis un terme à la protection fédérale de l’IVG, balayant ainsi la jurisprudence de l’arrêt Roe vs Wade, qui datait de 1973. Dans la foulée, plusieurs États ont interdit ou restreint l’accès à l’avortement. Un droit menacé et à géographie variable donc. Mais qu’en est-il au sein de l’Union européenne ?