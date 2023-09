information fournie par France 24 • 07/09/2023 à 13:32

L’Inde accueille ce week-end un sommet du G20. Mais la guerre en Ukraine et le regain des tensions entre la Chine et les Etats-Unis marquent une ombre au tableau. Le bloc semble particulièrement divisé et les chances de parvenir à un accord lors de la réunion de deux jours à New Delhi bien maigres. Les explications de Tara Varma, chercheuse invitée à la Brookings Institution.