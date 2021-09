information fournie par Boursorama • 02/09/2021 à 13:57

Climat, innovation, alimentation, vieillissement, biotechs : sur tous ces grands sujets structurants et mondiaux, l'Europe pèse-t-elle vraiment de tout son poids ? Les explications de Laetitia Baldeschi, responsable des études et stratégie et Jean-François Bay, Directeur général de Quantalys.