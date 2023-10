L’Europe s’installe dans la pauvreté : la solidarité est-elle encore une priorité ?

information fournie par France 24 • 06/10/2023 à 14:50

Trois Européens sur dix s’estiment précaires, selon une récente enquête Ipsos pour le Secours populaire. L'Europe laisse sur le carreau de plus en plus de citoyens, y compris les enfants touchés la pauvreté. Dans un contexte de forte inflation et de crise énergétique, les filets de sécurité de nos sociales-démocraties ont amorti le choc, puisque la pauvreté ne s’est pas accrue au sein des 27, mais elle n’a pas reculé non plus. Quelque 95 millions d’Européens sont menacés d’exclusion sociale, et la promesse de faire baisser ce chiffre par la Commission n’a pas été tenue. Lors de son discours de rentrée, la cheffe de l’exécutif Ursula Von der Leyen n’a d'ailleurs pas eu un mot pour les plus démunis, à croire que l'Europe sociale n’est plus à l’ordre du jour.