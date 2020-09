France 24 • 28/09/2020 à 17:02

"À l'Affiche" vous invite à découvrir "Abidjan Puissance", nouveau concept de l'artiste ivoirien Kerozen, l'un des barons de la scène du coupé-décalé ivoirien. À nos côtés également, le prolifique Serge Bilé, à la fois auteur, réalisateur, journaliste et écrivain ivoirien à succès. Il évoque ses derniers ouvrages, "La France et le Blackface" et "Marie-Thérèse, Kennedy, Émoi" (Éd. Kofiba).