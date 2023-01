Koffi & Diabaté, un duo d'innovateurs qui réinventent le rôle de l'architecte en Afrique

information fournie par France 24 • 11/01/2023 à 12:12

Le futur Musée international du Vodun à Porto-Novo, les Résidences Chocolat ou le Gymnase du lycée Blaise-Pascal à Abidjan... Autant de beaux projets menés par le duo d'architectes Guillaume Koffi et Issa Diabaté. Ils sont devenus une référence. Ils expliquent leur approche du métier d'architecte et leur démarche. Pour remodeler les villes africaines, il est nécessaire de prendre en compte les enjeux de demain et de répondre aux défis du dérèglement climatique et de l’urbanisation.