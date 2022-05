Kevin Thozet fait le point sur Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

information fournie par Boursorama • 10/05/2022 à 08:56

Alors que le contexte de marché a considérablement évolué depuis le début de l'année, Kevin Thozet, portfolio Advisor et membre du comité d'investissement de Carmignac détaille la façon dont le fonds Carmignac Portfolio Patrimoine Europe a su s'adapter à la situation.

Il revient notamment sur les avantages d'une gestion active et flexible dans un environnement volatil et explique comment il trouve les sources de rentabilité les plus attractives en Europe tout en atténuant les risques de pertes potentielles.