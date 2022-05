information fournie par France 24 • 20/05/2022 à 13:18

L'humoriste Karim Duval croque avec malice et dérision les travers des entreprises et en particulier des ressources humaines. Avec ses sketchs diffusés sur Internet, il caricature les nouvelles figures qui peuplent le monde du travail : les adeptes du "franglais" et de novlangue managériale, les "Chief Happiness dictator",...