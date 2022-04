Journée mondiale de l’eau 2022

information fournie par Sycomore AM • 08/04/2022 à 08:25

A l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, notre gérant Alban Préaubert revient sur l'enjeu de l'ODD 6. Celui-ci vise un accès universel et équitable à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement d'ici 2030, en particulier pour les populations vulnérables. Il appelle également à une gestion durable de cette ressource, et mentionne la réduction du nombre de personnes souffrant de la rareté de l'eau. Cet objectif intègre la notion de gestion transfrontalière de cette ressource, essentielle à la gestion durable mais aussi favorable à la paix et à la coopération.

Version accessible :

Nous sommes le 22 mars et c'est aujourd'hui la Journée mondiale de l'eau. L'eau est évidemment un enjeu essentiel au quotidien et un enjeu qui peut être dramatique. On sait que plus de 2,2 milliards de personnes n'ont pas accès quotidiennement à de l'eau salubre. C'est d'ailleurs un des objectifs de développement durable des Nations-Unies au travers de l'ODD 6 : eau propre et assainissement pour tous d'ici 2030.

L'eau est un enjeu qui est adressé depuis longtemps. La première Journée mondiale de l'eau a eu lieu dès 1993 et cet enjeu s'est renforcé au cours des années avec actuellement une décennie d'actions qui a été fixée et qui court jusqu'à 2028 autour du thème de l'eau et du développement durable.

L'eau est évidemment un enjeu qui est adressé de manière très précise dans le fonds Sycomore Europe Eco Solutions, dans la gestion de ce fonds et également au travers de la métrique NEC. Net Environmental Contribution qui mesure les impacts des sociétés sur évidemment l'enjeu de l'eau mais également de la biodiversité, des ressources naturelles, de la qualité de l'air et du changement climatique.