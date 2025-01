Joe Biden passe ses dernières mesures avant de céder la place

information fournie par France 24 • 06/01/2025 à 23:04

Ce lundi, il a annoncé l’interdiction de nouvelles exploitations de pétrole et de gaz en mer au large des côtes américaines sur plus de 2,5 millions de km². C'est son dernier grand geste en faveur de l'environnement, alors qu'il s'était engagé à décarboner l'économie américaine d'ici 2050.

Joe Biden explique qu'il protège ainsi les quelques 40 % d'Américains qui vivent près de la côte, après l’explosion en 2010 de la plate-forme pétrolière DeepWater Horizon dans le golfe du Mexique, qui avait fait 11 morts et provoqué une marée noire sur 180.000 km².

Le président sortant s'est également opposé au rachat de US Steel par Nippon Steel provoquant l'agacement de Tokyo et des accusations d'"ingérence illégale" de la part des deux sidérurgistes.

Pendant ce temps, les dons affluent pour la cérémonie d'investiture de Donald Trump : plus de 200 millions de dollars, versés notamment par les grandes entreprises de la Silicon Valley. Une générosité qui n'est sans doute pas totalement désintéressée...