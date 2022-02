JO de Pékin 2022 : à J-2, une bulle sanitaire stricte pour les délégations qui arrivent en Chine

information fournie par France 24 • 02/02/2022 à 11:47

Pour éviter toute contamination et l’éclosion des cas à Pékin, une bulle sanitaire particulièrement stricte a été mise en place. Le but est d’empêcher que les 60 000 personnes présentes dans cette bulle (les équipes, les employés, les bénévoles, les médias et les athlètes notamment) croisent la population locale. Alors que les Jeux commencent dans 48h et que la flamme Olympique a déjà entamé son parcours dans la ville, les protestations contre cette édition pékinoise n'ont jamais été aussi vives.