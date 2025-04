information fournie par France 24 • 27/04/2025 à 21:06

Nous revenons ce soir avec notre invité au coeur de l'info sur cette escalade rapide des tensions entre le Pakistan et l'Inde. Quel enjeux représentent les eaux de l'Indus dans cette crise? Peut on craindre un dérapage militaire alors que les deux pays possèdent l'arme nucléaire ? Jean Luc Racine est directeur de recherche émérite au CNRS, et chercheur senior à Asia Centre.