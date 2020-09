Iyad Allaoui, ex-Premier ministre irakien : "Le message de la France dans la région est important"

France 24 • 03/09/2020 à 21:42

L'ancien Premier ministre Iyad Allaoui se réjouit de la visite qu'Emmanuel Macron vient d'effectuer en Irak et s'exprime sur les difficultés que connaît son pays, "victime de la situation politique". Il déplore notamment les relations de plus en plus complexes avec l'Iran et assure que Téhéran "met des bâtons dans les roues de l'Irak et cherche à l'affaiblir". Il revient également sur le redéploiement des troupes américaines dans le pays et estime qu'il est "difficile pour eux de se retirer".