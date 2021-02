Islamo-gauchisme, cantines à Lyon : Les macronistes rattrapés par le clivage droite-gauche

France 24 • 25/02/2021 à 18:11

Cette semaine dans « politique » Marc Perelman et ses invités reviennent sur le possible changement de stratégie dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Va-t-on passer de mesures nationales à des mesures locales ? C'est la direction que l'exécutif semble vouloir prendre après les annonces de confinement le week-end de Nice et Dunkerque. Quant à la majorité elle se déchire sur les thèmes de l'islamo-gauchisme mais aussi sur la décision du maire de Lyon de mettre en place un menu unique sans viande dans les cantines. S'agit-il du retour du clivage droite-gauche ?