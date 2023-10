Iran : "il y a une traque qui continue"

information fournie par France 24 • 06/10/2023 à 12:37

Depuis le 1er octobre, Armita Garavand, une jeune fille de 16 ans est dans le coma suite à une "chute de tension" selon les autorités iraniennes, mais selon une ONG, elle aurait été agressée et battue dans une rame de métro par la police des mœurs, avant de tomber dans un coma profond. Une seconde affaire qui rappelle étrangement le cas de Masha Amini, morte il y a un peu plus d’un an par cette même police. Pour Chirinne Ardakani, avocate franco-iranienne, membre du collectif Iran Justice, et invitée de France 24, "il y a une police des mœurs qui continue de traquer ces jeunes femmes non voilées." Explications