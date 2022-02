information fournie par France 24 • 24/02/2022 à 22:40

L'armée ukrainienne a dû combattre une invasion russe sur trois fronts jeudi 24 février après le lancement par Moscou d'une offensive terrestre, aérienne et maritime qui constitue la plus importante offensive militaire contre un Etat européen depuis la Seconde guerre mondiale. Olivier Schmitt, Directeur d'études et de recherches à l'IHEDN, était l'invité de France 24 pour décrypter la situation.