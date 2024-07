Inquiétude autour de la santé de Joe Biden : "La digue commence à se fissurer"

information fournie par France 24 • 04/07/2024 à 16:09

La Maison Blanche a catégoriquement rejeté mercredi 3 juillet la possibilité que Joe Biden retire sa candidature à un second mandat, malgré les très vives inquiétudes sur son état de forme. Les balbutiements et les incohérences de Joe Biden lors du débat ont semé la panique dans les rangs du Parti démocrate sur les facultés de l'actuel président, âgé de 81 ans, à assurer un second mandat de quatre ans. L'analyse de Pierre Bourgois, maître de conférences en sciences politiques à l'Université catholique de l'Ouest.