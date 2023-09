Inondations en Libye : "aujourd’hui, la Libye est unie"

information fournie par France 24 • 12/09/2023 à 16:43

Depuis dimanche 10 septembre, la Libye est touchée par de terribles inondations suite à la tempête Daniel. Plus de deux milles personnes sont décédées et plus de 7000 sont portées disparues, notamment dans la ville de Derna, située dans le Nord-est de la Libye, dont les deux barrages ont plié sous la pression de l’eau. Une ville quasi détruite et un pays soudé malgré des distensions politiques. Pour Ahmed Jaballah, consul de Libye à Paris et invité de France 24, face à ce désastre, "la partie humaine a pris le dessus sur la partie politique."