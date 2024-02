information fournie par France 24 • 13/02/2024 à 14:35

Depuis septembre 2022, le sabotage de Nord Stream en mer Baltique oblige à mieux penser les menaces et les risques qui pèsent sur les installations critiques énergétiques offshore en Europe. C’est le sujet d’une étude que vient de publier l’Observatoire de la sécurité des flux et des matières énergétiques. Pour décrypter ce sujet, Ali Laïdi reçoit le coordinateur de cet observatoire, Sami Ramdani, chercheur à l’Institut des relations internationales et stratégiques (IRIS).