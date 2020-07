France 24 • 31/07/2020 à 09:16

La crise du coronavirus et le confinement ont bouleversé nos modes de consommation. Le secteur de la mode notamment, deuxième industrie la plus polluante au monde, doit se réinventer pour suivre l'air du temps: consommer moins, consommer durable. Nous en parlons avec Gérald Cohen, publicitaire, dirigent d'une agence de communication et auteur de "10 milliards, la déferlante durable", aux éditions 10^14.