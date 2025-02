information fournie par France 24 • 04/02/2025 à 14:19

L’Indonésie, 270 millions d’habitants, est l’un des pays les plus pollués du monde et les plus enclins aux catastrophes naturelles. Mais depuis peu, un nouveau mouvement a vu le jour sur l’archipel : “l’islam vert”. L’idée est d’associer l’islam, dont 87% de la population est affiliée, et l’environnement, afin de sensibiliser les Indonésiens aux défis dont le pays fait face. Ce sont les religieux qui ont la charge de faire évoluer les mentalités pour lutter contre le dérèglement climatique.