Indépendance : la Nouvelle-Calédonie reste partagée après le troisième référendum

information fournie par France 24 • 17/12/2021 à 16:41

La Nouvelle-Calédonie a dit non une nouvelle fois, dimanche 12 décembre, à l'indépendance : le "non" l'a emporté avec 96,50 % à l'issue de ce scrutin dont le taux de participation a été de 43,87 %. Les indépendantistes avaient appelé à ne pas y participer, en raison de la crise sanitaire. À l'issue de ce troisième et dernier référendum prévu dans le cadre des Accords de Matignon, la population reste divisée, comme l'ont constaté nos équipes sur place.