06/05/2022

L'OMS revoit à la hausse son bilan mondial de la pandémie, notamment en Inde. Le pays pourrait être à lui seul responsable du tiers du bilan mondial. Le correspondant de France 24, Alban Alvarez, explique comment cet écart est possible, et pourquoi le gouvernement indien remet en cause les nouveaux chiffres avancés par l'OMS.