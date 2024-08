Inde : "Les femmes ne restent plus muettes, elles manifestent", explique Vaiju Naravane

information fournie par France 24 • 17/08/2024 à 15:32

L’Inde est de nouveau secouée par la colère, après le viol et l’assassinat d’une médecin hospitalière de Calcutta. Les médecins indiens ont entamé samedi une grève de 24 heures pour protester contre le viol et le meurtre d'une médecin de 31 ans la semaine dernière dans un hôpital public de Calcutta, dans l'est du pays. Ils dénoncent un système médical plein de "corruption" et "d'inégalités", " et à ça on ajoute des violences contre les femmes", analyse Vaiju Naravane. La correspondante à Paris pour The Wire et de The Hindustan Time était l'invité de France 24.