Impôts, dépenses publiques : des promesses économiques intenables ?

information fournie par Ecorama • 03/07/2024 à 14:00

Baisses d'impôts, nouvelles dépenses publiques :beaucoup de promesses ont été faites pendant cette campagne électorale. François Ecalle, président de Fipeco (Finances Publiques et Economie), figure de référence sur les questions budgétaires décrypte les mesures les plus coûteuses proposées par le Rassemblement national, le Nouveau Front populaire et le parti présidentiel Ensemble. Ecorama du 3 juillet 2024, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com