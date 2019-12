"Il y a très clairement une bulle sur les actions, et elle peut continuer de gonfler plusieurs années avant d'éclater !" selon Marc Fiorentino

Ecorama : La Grande Interview • 05/12/2019 à 14:10

Trump qui souffle le chaud et le froid dans le dossier de la guerre commerciale, bilan des marchés boursiers en 2019 et prévisions pour 2020 : Marc Fiorentino, associé chez Meilleurplacement et éditorialiste sur BFM Business, revient sur l'actualité économique. Ecorama du 5 décembre 2019, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com