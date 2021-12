Il y a 20 ans, la Chine entrait dans l'OMC

information fournie par France 24 • 10/12/2021 à 21:59

C'était le 11 décembre 2001 :la Chine intégrait l'Organisation mondiale du commerce,une étape importante dans l'évolution des échanges internationaux. Comment celas'est déroulé ? Quels étaient les avantages et inconvénients de cette adhésion ? Et 20 ans plus tard, quel bilan peut-on faire ? Ce sont les questions que nous avons posé à notre invité, Pascal Lamy, ancien directeur général de l'OMC (2005-2013) et commissaireeuropéen pour le commerce (1999-2004).