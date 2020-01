IFI : pourquoi les riches ne vivent pas toujours là où vous croyez !

Ecorama : Désintoxez-moi • 17/01/2020 à 14:10

Bercy lève le voile sur les villes qui comptent le plus d'assujettis à l'IFI en 2018. 182 villes de plus de 20 000 habitants sont concernées et certaines se révèlent surprenantes ! Tour d'horizon avec Emilie Chaussier, journaliste Ecorama. Emission Ecorama du 17 janvier 2020, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com