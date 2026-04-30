Le convoi du Premier ministre britannique Keir Starmer est accueilli par des huées à son arrivée dans le nord de Londres, où deux hommes juifs ont été poignardés la veille. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a appelé à une réponse policière et judiciaire "rapide et visible" après une vague d'attaques contre la communauté juive, qui accuse le gouvernement de ne pas en faire assez pour la protéger et lutter contre l'antisémitisme.
Huées contre le convoi de Starmer dans le nord de Londres après une attaque antisémite
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro