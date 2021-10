information fournie par France 24 • 18/10/2021 à 07:43

A la Une de la presse, ce lundi 18 octobre, le drames des migrants aux frontières de l’Europe de l’est. L’hommage rendu par Emmanuel Macron aux victimes algériennes de la répression policière du 17 octobre 1961 à Paris. Le lancement des Etats généraux de la justice en France. Et des hommes et des femmes tout nus (et peints en blanc).