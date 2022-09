Guinée : Mamady Doumbouya visé par une plainte en France

information fournie par France 24 • 12/09/2022 à 22:37

Le président de la transition en Guinée est accusé par des familles de victimes et le FNDC de "complicité d'homicides et de torture". Ecoutez la réaction des avocats chargés de l'affaire. Le président malien conditionne désormais la libération des 46 militaires ivoiriens détenus à Bamako par l'extradition de personnalités politiques maliennes. Et les autorités tigréennes se disent ouvertes à une reprise des négociations de paix avec le gouvernement fédéral sous l'égide de l'Union Africaine.