Guinée : les enjeux économiques après le coup d'État

information fournie par France 24 • 10/09/2021 à 17:36

L'incertitude règne en Guinée, où les putschistes ont capturé le président Alpha Condé le 5 septembre et annoncé la dissolution des institutions. Le lieutenant-colonel Mamady Doumbouya promet un "gouvernement d'union" et tente de rassurer la population et les investisseurs étrangers. Largement condamné par la communauté internationale, ce coup d'État a été salué par des scènes de liesse à Conakry. Que vont faire les putschistes ? Quels enjeux pour ce pays riche en minerais, mais où plus de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté ?