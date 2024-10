Guinée-Bissau : la liaison avec Bijagos restaurée

information fournie par France 24 • 20/10/2024 à 10:53

Chez les voisins bissau-guinéens...après une année de coupure....c'est cette bonne nouvelle de l'arrivée d'un ferry qui assure de nouveau la liaison entre la capitale Bissau et l'archipel de Bijagos. Les premiers passagers ont pu embarquer ce vendredi vers trois des îles. Un ouf de soulagement pour les habitants privés de ferry depuis plus d’un an et qui devaient se débrouiller en pirogue, un moyen de transport bien plus risqué. Plus de détails avec la correspondance régionale pour FRANCE 24 de Sarah Sakho.