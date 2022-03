Guerre en Ukraine : Visa et Mastercard suspendent leurs opérations en Russie

information fournie par France 24 • 06/03/2022 à 11:20

Au onzième jour de l'invasion russe en Ukraine, Visa et Mastercard ont annoncé suspendre leurs opérations en Russie. Les deux géants américains des systèmes de paiement ne permettront plus aux cartes bancaires émises dans le pays de fonctionner à l’étranger, et aux cartes étrangères de fonctionner en Russie. "Cela vient parachever cet isolement qui a commencé il y a une dizaine de jours", estime Olivier Dorgans, avocat et expert des sanctions économiques. Il a répondu aux questions de France 24.