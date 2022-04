Guerre en Ukraine : "un contexte idéal pour les violences sexuelles"

information fournie par France 24 • 01/04/2022 à 22:03

En France, le président du Sénat Gérard Larcher a reçu ce jeudi une délégation de parlementaires ukrainiens. Interrogées par la presse à l'issue de la réunion, les députées ukrainiennes ont rapporté une vingtaine de cas de viols de guerre confirmés. FRANCE 24 reçoit Céline Bardet, juriste et enquêtrice criminelle internationale. D'après elle, "les conflits armés sont un contexte idéal pour les violences sexuelles". Comme elle l'a constaté à maintes reprises, "quand un conflit débute, très rapidement les allégations de viol suivent et sont souvent évidemment confirmées". Mme. Bardet, également Fondatrice et Directrice Générale de l'ONG "We are Not Weapons of War" (littéralement "Nous ne sommes pas des armes de guerre"), va déployer "une petite équipe de bénévoles" en Ukraine afin de "permettre à [toutes les victimes] de se faire connaître, de livrer des informations sur ce qui leur est arrivé, et de coordonner ensuite les prises en charge et les ouvertures de dossier". Cependant, "en plein conflit", elle reconnaît les énormes défis qui l'attendent.