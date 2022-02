information fournie par France 24 • 25/02/2022 à 17:59

Des troupes russes approchaient vendredi 25 février de Kiev depuis le nord-est et l'est, une avancée qui s'ajoute à l'offensive depuis le nord. Johanna Sitruk, journaliste à France 24, fait un point complet sur la stratégie et l'avancée des forces de Vladimir Poutine.