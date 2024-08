information fournie par France 24 • 17/08/2024 à 10:38

Les autorités militaires de la ville de Pokrovsk, dans l'est de l'Ukraine, ont exhorté vendredi les civils à accélérer leur évacuation à l'approche des troupes russes. Chaque jour, les forces russes avancent un peu plus, multipliant les assauts et les bombardements pour se rapprocher de la ville. Pokrovsk, ville de 60 000 habitants, accueille déjà des milliers de déplacés internes ayant fui l'occupation russe.