Guerre en Ukraine : de Marioupol à Boutcha, les exactions russes font craindre le pire à Volodymyr Zelensky

information fournie par France 24 • 05/04/2022 à 11:39

Au 41eme jour de la guerre en Ukraine, la chroniqueuse de France 24 Armelle Charrier fait le point sur l'Etat des combats et des réactions quant aux exactions commises à Boutcha, dans la banlieue de Kiev, ou des centaines de corps de civiles ont été retrouvé. Face à l'évolution du conflit, Zelensky craint le pire, et l'exprimera au Conseil de Sécurité de l'ONU pour dénoncer les troupes russes et réclamer plus de sanctions.