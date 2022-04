Guerre en Ukraine : bientôt la faim ?

information fournie par France 24 • 04/04/2022 à 14:53

L'Ukraine empêchée de produire par le conflit armé, la Russie d’exporter par les sanctions… C’est un tiers de céréales en moins sur le marché mondial. Emmanuel Macron a prévenu : une crise alimentaire "gravissime" guette à horizon de 12 à 16 mois. Elle s’abattrait en priorité sur les pays les plus pauvres de la planète mais pas seulement. Des menaces sur le pouvoir d’achat jusqu’à la mise en danger des populations et des États, à quoi faut-il s’attendre ? Les réponses de nos reporters et notre grand témoin.