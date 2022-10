information fournie par France 24 • 12/10/2022 à 15:09

Ce lundi des bombardements russes causant la mort d’au moins onze personnes ont visé Kiev, la capitale ukrainienne. Pour Anastasiya Shapochkina, maître de conférences en géopolitique à Sciences Po, spécialiste de l’Europe et de la Russie, invitée de France 24, "la stratégie du Kremlin c’est de tuer le plus possible de personnes, de déplacer le plus possible". Analyse.